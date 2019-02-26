Заместителем премьер-министра Казахстана стал Женис Касымбек

Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня состоялось заседание Комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию, на котором была согласована кандидатура Жениса Касымбека для назначения на должность заместителя премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Данный вопрос рассмотрен на заседании Комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов", - сообщает пресс-служба мажилиса.

Обращаясь к мажилисменам, Н.Алдабергенов отметил, что Ж.Касымбек обладает необходимыми компетенциями для принятия решений в стратегических направлениях работы правительства.

Члены комитета мажилиса задали ряд вопросов Ж. Касымбеку и после обсуждения приняли соответствующее заключение.

Комитет по экономической реформе и региональному развитию мажилиса парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" представленную премьер-министром Республики Казахстан кандидатуру Касымбека Жениса Махмудулы, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан", - сказано в документе.

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