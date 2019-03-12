В Индонезии растет интерес к историко-культурным памятникам Туркестанской области

Туркестан. 11 марта. Kazakhstan Today - Индонезийских мусульман, желающих посетить святыни Туркестанской области, становится больше, передает Kazakhstan Today.

Развитие туризма обсуждено на встрече между делегацией Туркестанской области и крупными туроператорами Индонезии. Огромный интерес у паломников Индонезии вызывают историко-культурные объекты, в частности, мавзолеи Арыстан Баб и Ходжи Ахмета Яссауи, колодец Укаш ата, который по легенде был одним из сподвижников Пророка Мухаммада, а также таинственная пещера с оазисом "Ак Мешит", сообщили в пресс-службе акима региона.

Ежегодно миллионы мусульман Индонезии совершают паломнические туры на Умру и хадж в Саудовскую Аравию. После Умры половина паломников продолжает туры по святым местам Центральной Азии.

По словам управляющего директора по внешним связям Turkistan Invest Баян Каюповой, в турмаршрут по Центральной Азии включены древние города Бухара, Самарканд в Узбекистане, скальный город Петра в Иордании, а также другие страны. Теперь география посещения расширится - в нее войдут святые места Туркестанской области.

В ходе переговоров индонезийские власти предложили наладить прямые авиарейсы между Алматы и Джакартой. На сегодня перелет из Алматы в Джакарту осуществляется через Куала-Лумпур - столицу Малайзии.

Вместе с тем спецпредставитель президента Индонезии Адатия Пердана отметила, что открытие прямого авиасообщения Джакарта - Алматы даст стимул для увеличения потока туристов, в том числе и паломников в Туркестанскую область.

Сегодня население Индонезии составляет около 270 млн человек, 90% - мусульмане. Считаю, что большинство наших паломников воспользуются возможностью посетить Туркестан", - сказала Пердана.

В пресс-службе пояснили, что данная встреча прошла в рамках роуд-шоу делегации Туркестанской области в Малайзию и Индонезию. В составе делегации были руководители и представители Ассоциации развития индустрии туризма Туркестанской области, филиала АО "СПК "Туркестан" - Turkistan Invest, информационного центра Turkistan Tourism Center, санатория Aray Deluxe Thermal Resort, туроператоры Sky Way, ТОО "Туркестан Элит тур" и ТОО "Экспедиция Юг". Поездка организована Управлением туризма и внешних связей Туркестанской области.

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