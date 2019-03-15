Вице-премьер навестила многодетные семьи Уральска

Уральск. 14 марта. Kazakhstan Today - Вице-премьер РК Гульшара Абдыкаликова вместе с акимом Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым навестили многодетные семьи Уральска

Гульшара Абдыкаликова побывала в четырех многодетных семьях. Каждой семье она вручила большую корзину продуктов и поздравила с весенним праздником "Корісу айт".

Вице-премьер побывала в гостях у семьи Айтмухановых, в которой мама Саида воспитывает шестерых детей, за что имеет награду "Куміс алка". В 2017 году семья по категории "Многодетная семья" получила в ипотеку долгожданную двухкомнатную квартиру, которую ждали 10 лет. В настоящее время вместе с семьёй Айтмухановых живёт племянница - инвалид первой группы. Ежемесячно семья выплачивает 47 тысяч тенге за ипотеку, плюс коммунальные услуги. С этой задачей они справляются. Единственное, о чем попросила Саида Айтмуханова вице-министра, это помочь с трудоустройством сына и мужа.

Старшая дочь у нас работает в посёлке, четверо детей школьного возраста, ещё один сын совсем недавно вернулся из армии и сейчас не может трудоустроиться. Сама я работаю санитаркой в областной детской больнице, у мужа работы нет. До этого он работал на вахте, а на днях он зарегистрировался на бирже труда как безработный. Мы адресную социальную помощь не получали, потому что муж работал, выплачивали мне только 16 000 тенге как обладательнице "Куміс алка", - рассказала многодетная мама Саида Айтмуханова.

Заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова пообещала помочь.

Мы вашему сыну поможем найти работу. Вообще, центры занятости на сегодняшний день предлагают людям работу, но некоторые граждане считают, что 50 тысяч тенге, к примеру, это маленькая зарплата и не хотят работать. Так, конечно, нельзя. Не стоит говорить, что это много или мало, нужно устраиваться на любую работу, чтобы рассчитывать только на себя", - сказала она и поручила местным исполнительным органам помочь мужчинам с работой. Аким области заверил, что в самое ближайшее время этот вопрос будет решён.

Пусть ваш сын ко мне придёт, мы с ним поговорим. Я думаю, что решим этот вопрос. Он у вас служил в армии, молодец, хороший парень", - сказал Алтай Кульгинов.

Заместитель премьер-министра находится в Западно-Казахстанской области с рабочим визитом по разъяснению поручений главы государства.

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