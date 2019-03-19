Назначен первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Республики Казахстан от 18 марта 2019 года Сапаров Айдарбек Сейпеллович назначен первым вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Айдарбек Сапаров родился 12 июня 1966 года в Северо-Казахстанской области. Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева по специальностям "зооинженер", "бакалавр государственного управления". В разные годы Сапаров был заместителем директора Северо-Казахстанского областного представительства АО "Продкорпорация", начальником областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области, акимом района Шал акына Северо-Казахстанской области, акимом района Магжана Жумабаева, первым заместителем акима Северо-Казахстанской области.

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