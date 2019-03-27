Алмат Мадалиев назначен вице-министром юстиции Казахстана

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Алмат Мадалиев назначен вице-министром юстиции, передает Kazakhstan Today.

С января 2019 года до настоящего назначения Мадалиев занимал должность директора департамента законодательства Минюста РК, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Мадалиев родился в 1986 году в Алматы. Окончил Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби, Юридическую школу при университете Джорджа Вашингтона.

Трудовую деятельность начал в 2004 году. В различные годы работал в частном секторе.

В 2010-2014 годы, а также в 2017-2019 годы работал в структуре департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции РК, занимал должности главного эксперта, заместителя директора, руководителя управления до арбитражного разбирательства.

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