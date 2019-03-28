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Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Камалжан Надыров назначен вице-министром здравоохранения Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан Надыров Камалжан Талгатович назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба премьер-министра.

До назначения Надыров занимал должность руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана.

Надыров родился в 1983 году в городе Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова, университет Туран, Высшую школу общественного здравоохранения. В разные годы проходил обучение в Duke University, The Fuqua School of Business (США), Parkway College (Сингапур), группе клиник Florence Nightingale (Турция), Oxford "Social Health Insurance system (Германия).

В 2007-2014 годы работал в Научном центре урологии имени Б. У. Джарбусынова: клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора.

В структуре Министерства здравоохранения работает с 2014 года. Занимал должность заместителя директора департамента стандартизации медицинских услуг.

В 2016-2017 годы возглавлял Республиканский диагностический центр - директор филиала University Medical Center.

В 2017-2018 годы являлся руководителем управления здравоохранения Астаны, с марта 2018 года - руководителем управления общественного здравоохранения столицы.

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