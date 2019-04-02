Бывший вице-министр МОАП возглавил Комитет международной информации

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Бывший вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности возглавил Комитет международной информации Министерства иностранных дел РК, передает Kazakhstan Today.

Тимур Шаймергенов назначен председателем Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК", - сообщила пресс-служба МИД.

Шаймергенов родился в 1982 году в Жамбылской области. В 2004 году окончил Институт международных профессий в Алматы, в 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК.

В 2009-2018 годы проходил программы обучения для руководящего состава в Гарвардском, Оксфордском, Кембриджском, Пенсильванском, Колумбийском университетах.

Имеет квалификации специалиста в области международных отношений и безопасности, стратегического менеджмента и управления рисками. Владеет казахским, русским, английским языками.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, занимал различные должности в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК, аппаратах мажилиса парламента РК и Совета безопасности РК, а также в системе Администрации президента РК.

В 2017-2018 годы являлся членом Общественного совета при МИД РК. С 2017 года - лектор Института дипломатии Академии государственного управления при президенте РК.

До назначения в Министерство иностранных дел РК работал вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

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