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Президент Казахстана провел встречи с акимом Нур-Султана, главой МСХ и омбудсменом

02.04.2019, 17:27 7858
Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня глава государства провел ряд встреч, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, на встрече с акимом города Нур-Султан Бахытом Султановым главе государства было доложено об основных социально-экономических показателях столицы по итогам 2018 года. Президент также ознакомился с комплексным планом по компактной застройке города, включающий ввод в эксплуатацию всей необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры и рассчитанный на 2019-2023 годы, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по социальной поддержке льготных категорий граждан, а также об обеспечении жильем малообеспеченных и многодетных семей.
 
В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию столицы, в том числе по обустройству столичных улиц, парков, скверов, формированию городской культуры по соблюдению чистоты и порядка.
 
Между тем, в беседе с министром сельского хозяйства Сапарханом Омаровым обсуждались результаты деятельности и планы ведомства на ближайшую перспективу.
 
По информации пресс-службы, президент Казахстана обратил внимание на важность качественной реализации поставленных перед министерством задач по повышению производительности труда в АПК и экспорта переработанной продукции.
 
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость увеличения до 2022 года темпов обновления техники с 2 до 6% и площади орошаемого земледелия с 1,4 до 2 млн гектаров, а также использования элементов точного земледелия, диверсификации посевных площадей, улучшения качества семян, применения удобрений и средств защиты растений.
 
Кроме того, глава государства поручил продолжить работу по внедрению передовых технологий разведения и породного преобразования КРС, созданию семейных животноводческих ферм и расширению площади используемых пастбищ. 
 
В свою очередь на встрече с уполномоченным по правам человека Республики Казахстан Аскаром Шакировым был представлен отчет о деятельности омбудсмена и информация о соблюдении прав человека в стране.
 
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость совместной работы с заинтересованными государственными органами по обеспечению основных прав и интересов социально уязвимых слоев населения, в том числе малоимущих семей и многодетных матерей, а также недопущение фактов жестокого обращения с заключенными.
 
В завершение президент Казахстана дал ряд конкретных поручений и подчеркнул, что правозащитная проблематика будет находиться в зоне его пристального внимания, проинформировали в пресс-службе.
 

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