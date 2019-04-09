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Арман Джумабеков назначен первым вице-министром национальной экономики

08.04.2019, 16:43 6481
Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Арман Джумабеков назначен первым вице-министром национальной экономики Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 

Постановлением правительства Республики Казахстан Джумабеков Арман Даирович назначен на должность первого вице-министра национальной экономики", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

 
Джумабеков родился в 1973 году в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова. 
 
Трудовую деятельность начал в 1990 году. В разные годы работал в структуре Министерства государственных доходов, Канцелярии премьер-министра РК, администрации президента, а также в коммерческом секторе. 
 
С мая 2018 года по март 2019 года занимал должность ответственного секретаря Министерства национальной экономики РК.
 

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