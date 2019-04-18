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Экс-замакима Мангистауской области возглавил компанию Kazakh Tourism

17.04.2019, 10:31 7993
Экс-замакима Мангистауской области возглавил компанию Kazakh Tourism
Фото: www.mks.gov.kz
Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Главой национальной компании Kazakh Tourism назначен Уркен Бисакаев, передает Kazakhstan Today.
 

Председателем правления АО "Национальная компания Kazakh Tourism" назначен Бисакаев Уркен Сериккалиевич", - сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта РК. Нового руководителя представил коллективу глава МКС РК Арыстанбек Мухамедиулы.

 
Бисакаев родился 24 сентября 1977 года в Западно-Казахстанской области. Имеет два высших образования. В 1999 году окончил Казахский национальный технический университет (экономика и менеджмент, инженер-экономист), в 2010 - Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (юриспруденция).
 
С 2000 по 2007 год занимал различные должности в казахстанских и иностранных компаниях. В различные годы занимал должность заместителя акима Актау, руководил Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также управлением туризма Мангистауской области. Последняя должность - заместитель акима Мангистауской области.
 
АО "НК "Kazakh Tourism" было создано постановлением правительства Республики Казахстан в июле 2017 года в целях развития туристского потенциала страны, поддержки и консолидации туристского бизнеса страны. Основными задачами компании являются продвижение туризма страны за рубежом, повышение компетенций рынка, а также привлечение инвестиций в туристскую отрасль Казахстана.
 
Напомним, прежний руководитель нацкомпании Рашид Кузембаев покинул этот пост по собственному желанию.
 

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