Токаев посетил Дворец единоборств "Жекпе-жек" в Актобе

Актобе. 22 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец единоборств "Жекпе-жек", передает Kazakhstan Today.

"Глава государства осмотрел гимнастический, тренировочный и тренажерный залы спортивного комплекса, рассчитанного на проведение международных соревнований по боксу, борьбе, дзюдо и другим видам единоборств", - сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев понаблюдал за схватками по национальной борьбе казакша курес, состоявшимися в рамках командного регионального турнира среди молодежи.

В беседе с именитыми спортсменами президент Казахстана поблагодарил их за достижения и подчеркнул, что государство всегда будет оказывать всестороннюю поддержку спорту.

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