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Токаев посетил Дворец единоборств "Жекпе-жек" в Актобе

22.05.2019, 17:56 4888
Актобе. 22 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец единоборств "Жекпе-жек", передает Kazakhstan Today.
 
"Глава государства осмотрел гимнастический, тренировочный и тренажерный залы спортивного комплекса, рассчитанного на проведение международных соревнований по боксу, борьбе, дзюдо и другим видам единоборств", - сообщила пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев понаблюдал за схватками по национальной борьбе казакша курес, состоявшимися в рамках командного регионального турнира среди молодежи.
 
В беседе с именитыми спортсменами президент Казахстана поблагодарил их за достижения и подчеркнул, что государство всегда будет оказывать всестороннюю поддержку спорту. 
 
Напомним, глава государства находится с рабочим визитом в Актобе, где принял участие в форуме медицинских работников.
 

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