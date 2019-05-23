Токаев посетил Дворец единоборств "Жекпе-жек" в Актобе

"Глава государства осмотрел гимнастический, тренировочный и тренажерный залы спортивного комплекса, рассчитанного на проведение международных соревнований по боксу, борьбе, дзюдо и другим видам единоборств", - сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев понаблюдал за схватками по национальной борьбе казакша курес, состоявшимися в рамках командного регионального турнира среди молодежи.
В беседе с именитыми спортсменами президент Казахстана поблагодарил их за достижения и подчеркнул, что государство всегда будет оказывать всестороннюю поддержку спорту.
Напомним, глава государства находится с рабочим визитом в Актобе, где принял участие в форуме медицинских работников.
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