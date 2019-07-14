Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Назначен новый заместитель акима Нур-Султана по коммунальному хозяйству, передает Kazakhstan Today.





На аппаратном совещании акимата столицы Алтай Кульгинов рассказал о кадровых изменениях. В связи с переходом на другую работу освобожден от занимаемой должности заместитель акима города Арман Турлубек.





Также аким столицы поздравил Данияра Есина с назначением на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан. Ранее он был руководителем управления по делам общественного развития города Нур-Султана.





Алтай Кульгинов выразил благодарность А. Турлубеку и Д. Есину за проделанную работу и вручил им благодарственные письма за вклад в развитие столицы.





"Распоряжением акима города Нур-Султана Кайсагалиев Алтынбек Кенесович назначен заместителем акима столицы. Он будет заниматься вопросами дольщиков в недостроенных МЖК, благоустройства, озеленения, санитарной очистки и уборки снега. Также в его ведении будут вопросы коммунального хозяйства, строительства и инфраструктуры автомобильных дорог и охраны окружающей среды", - сообщается на официальном портале акима столицы.





Алтынбек Кайсагалиев окончил Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева по специальности "строитель", Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности "государственное и местное управление". Выпускник программы "Болашак", магистр естественных наук в области менеджмента, инноваций и технологий университета Бат (Великобритания).





В разные годы работал: консультантом, инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан, заведующим секретариатом Центрального аппарата партии "Нур Отан", руководителем аппарата акима Уральска, заместителем руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы, занимался вопросами промышленности города, был заместителем акима города Уральска, курировал вопросы ЖКХ, благоустройства, архитектуры и градостроительства, также занимал пост руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области.

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