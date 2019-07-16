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Кайрат Торебаев назначен вице-министром торговли и интеграции РК

15.07.2019, 18:32 9127
Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today – Сегодня министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов представил нового вице-министра ведомства, передает Kazakhstan Today.
 
Постановлением правительства РК Торебаев Кайрат Калмукаметович назначен на должность вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан, сообщает primeminister.kz.
 
Кайрат Торебаев родился в 1979 году в городе Алматы.
 
В 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления, в 2012 году - Всемирный торговый институт Университета города Берна. Специальность - экономист-международник, магистр международного права и экономики.
 
С 2001 по 2012 годы работал в системе Министерства иностранных дел РК.
 
В период с 2012 по 2014 годы занимал должности советника министра экономического развития и торговли РК, заместителя директора, директора департамента международного сотрудничества министерства экономики и бюджетного планирования РК.
 
С 14 октября 2014 года по настоящее время работал директором департамента международного сотрудничества министерства национальной экономики РК.
 

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