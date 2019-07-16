Кайрат Торебаев назначен вице-министром торговли и интеграции РК

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today – Сегодня министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов представил нового вице-министра ведомства, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Торебаев Кайрат Калмукаметович назначен на должность вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан, сообщает primeminister.kz .

Кайрат Торебаев родился в 1979 году в городе Алматы.

В 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления, в 2012 году - Всемирный торговый институт Университета города Берна. Специальность - экономист-международник, магистр международного права и экономики.

С 2001 по 2012 годы работал в системе Министерства иностранных дел РК.

В период с 2012 по 2014 годы занимал должности советника министра экономического развития и торговли РК, заместителя директора, директора департамента международного сотрудничества министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 14 октября 2014 года по настоящее время работал директором департамента международного сотрудничества министерства национальной экономики РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства