Назначен замруководителя канцелярии премьер-министра РК

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Ержан Жиенбаев назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением премьер-министра РК Жиенбаев Ержан Нурланович назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, сообщает пресс-служба главы правительства.

Ержан Жиенбаев родился в 1981 году в городе Алматы. С 2002 по 2005 годы трудился в системе Министерства финансов РК. С 2005 года работает в структуре Канцелярии премьер-министра РК. Занимал должности старшего эксперта, главного эксперта, главного консультанта, заведующего сектором, заместителя заведующего Юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

С 2012 по 2013 годы - заместитель заведующего Отдела законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК. С 2013 года по настоящее время занимал должность заведующего Юридическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства