В Караганде начались республиканские командно-штабные учения "Кыс-2019"

Караганда. 5 ноября. Kazakhstan Today - Республиканские командно-штабные учения "Кыс-2019" стартовали в Караганде. Их цель - подготовить спасателей, военных и врачей службы медицины катастроф к ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций зимой, передает Kazakhstan Today.

Подобные учения ежегодно проходят во всех городах страны. В этом году штаб по координации и руководству располагается в Караганде. Отрабатывать алгоритмы действий при чрезвычайных происшествиях спасатели будут два дня подряд, сообщила пресс-служба акима Карагандинской области.

Учения начались с выставки спасательной техники. Здесь представили пожарные машины, вездеходы на гусеничном ходу, автомобили с высокой проходимостью для эвакуации людей из снежных заносов, палаточный лагерь с пунктом обогрева, полевую столовую и пункт связи.

Готовность техники к зиме проверил аким Карагандинской области Женис Касымбек. Он поинтересовался, достаточно ли спецмашин в распоряжении спасательных служб региона и с какими проблемами сталкиваются сотрудники ДЧС области.

Сейчас в распоряжении департамента около 400 машин, докупить необходимо ещё около 300 единиц техники. Деньги на это ежегодно выделяются из государственного бюджета. Своими основными проблемами спасатели назвали низкие заработные платы и большую текучесть кадров.

Я думаю, мы можем провести переговоры с ЖилСтройСберБанком относительно ипотеки для сотрудников департамента под низкий процент. В больших городах эта система вполне может работать, учитывая, что с января 2020 года спасателям увеличат зарплаты. В маленьких городах можно восстановить бесхозные разрушенные дома и сделать там ведомственные квартиры. Мы сейчас так работаем с врачами. Это поможет решить вопросы текучки и дефицита кадров", - сказал Женис Касымбек.

После осмотра техники спасатели отправились на ТЭЦ-3, где отработали алгоритм действий при ликвидации ЧС на станции.

Завтра, во второй день учений, спасатели будут тренироваться на Фёдоровском водохранилище. По сценарию им будет нужно спасти и эвакуировать людей. Затем в районе аэропорта Сарыарка пройдёт тактико-специальное учение по работе при снежных заносах, ДТП, оказанию помощи пострадавшим на дороге и проведению поисковых работ.

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