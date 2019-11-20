Построить новый корпус НИИТО в Нур-Султане поручил президент РК

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Построить новый корпус Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии в Нур-Султане поручил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Посетил столичный НИИ травматологии и ортопедии. Здесь ведется большая работа по защите здоровья людей, внедрению новых технологий. Однако устаревшее здание не отвечает требованиям времени. Поручил правительству решить вопрос о реконструкции клиники, строительстве нового корпуса", - написал глава государства в Twitter.

Пресс-служба президента проинформировала, что во время посещения НИИТО Токаев ознакомился с операционными и реанимационными залами и провел беседу с коллективом медицинского учреждения.

В ходе встречи с работниками учреждения глава государства сообщил о решении построить дополнительный медицинский корпус на 23,2 тыс. квадратных метров.

В 2021 году на этом месте будет возведено новое здание. Будут выделены соответствующие финансовые средства. На строительство необходимо 26 млрд тенге. Несмотря на то, что это довольно внушительная сумма, я дам соответствующее поручение правительству", - сказал президент РК.

Предполагается, что новый корпус будет оснащен 6 операционными залами, центрами реабилитации на 300 мест, учебными блоками, а также мини-заводом по производству медицинских изделий. Ожидается, что ввод в эксплуатацию этого здания позволит увеличить объем высокотехнологичных медицинских услуг на 45%.

Как отметили в пресс-службе, НИИТО - единственный в Казахстане научно-клинический и образовательный центр, занимающийся разработкой, совершенствованием и внедрением передовых технологий в сфере травматологии и ортопедии. Ежедневно в центре выполняется более 50 операций, а в год - более 8 тыс. На сегодня функционируют 14 клинических отделений института, рассчитанных на 385 пациентов. На базе этих отделений открыты три республиканских центра - эндопротезирования суставов, артроскопии и спортивной травмы, патологии позвоночника.

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