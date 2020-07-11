Правительство подвело итоги социально-экономического развития за первое полугодие

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - На расширенном заседании правительства под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева премьер-министр РК Аскар Мамин доложил об итогах социально-экономического развития страны за первое полугодие 2020 года и предпринимаемых мерах по дальнейшему развитию экономики, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства отметил, что на фоне глобальных негативных трендов в первом полугодии ВВП Казахстана снизился на 1,8%. При этом наблюдался устойчивый рост в реальном секторе экономики. Производство товаров выросло на 4,1%.

Основными драйверами стали строительство (+11,2%) и обрабатывающая промышленность (+4,8%), рост которой обеспечен за счет автомобилестроения (46%), фармацевтики (24%), производства готовых металлических изделий (20%), легкой промышленности (8%), производства резиновых и пластмассовых изделий (8%) и бумаги (15%). Положительная динамика также отмечена в горнодобывающей промышленности (2,2%). Ввод жилья по стране вырос на 7,3%. Вместе с тем, на фоне введения режима чрезвычайного положения и ограничительных карантинных мер отмечается снижение в секторе услуг на 5,6% за 6 месяцев текущего года. Годовая инфляция составила 7%.

Рост по всем основным показателям социально-экономического развития на уровне выше среднего по стране обеспечен в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях. Все основные показатели в положительной зоне отмечаются в Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, а также городах Нур-Султане и Алматы, отдельные показатели в отрицательной зоне - у Западно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской областей, а также у Шымкента. Отстают от среднереспубликанского уровня по большинству показателей Кызылординская, Атырауская, Павлодарская и Мангистауская области.

В текущих условиях основной задачей правительства является нивелирование негативных последствий пандемии коронавируса и глобального кризиса, поддержание занятости в стране. Для этого принимаются масштабные меры", - сказал Мамин.

Глава правительства отметил, что в период чрезвычайного положения приняты два пакета срочных и оперативных мер (от 23 и 30 марта) по стабилизации экономики и поддержке населения. В рамках Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года реализуются конкретные отраслевые меры, направленные на стимулирование деловой активности, поддержку занятости и доходов населения. Ведется работа по формированию Стратегического плана до 2025 года в новой редакции, который определит основные ориентиры нового экономического курса страны на среднесрочную перспективу.

В рамках реализации Дорожной карты занятости и государственных программ мерами по формированию занятости охвачено более 1,2 млн граждан. По новой Дорожной карте занятости начата реализация более 6,1 тыс. из 6,5 тыс. проектов, трудоустроено 146 тыс. человек. Ведется строительство и реконструкция 5,5 тыс. километров республиканских и 4 тыс. километров местных дорог. За 6 месяцев текущего года реконструировано 800 километров сетей водоснабжения и водоотведения, реализуется 21 проект по газификации регионов на сумму 13,7 млрд тенге.

В рамках карты индустриализации в текущем году будет реализовано 160 проектов в топливно-энергетическом и агропромышленном комплексах, металлургии, химической и легкой промышленности, строительной индустрии, машиностроении и фармацевтике на сумму 1,1 трлн тенге.

По результатам полугодия объем инвестиций в основной капитал в отрасли сельского хозяйства вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19%, до 232 млрд тенге, в переработку - на 16,6%, до 40 млрд тенге. В текущем году общая посевная площадь сельхозкультур доведена до 22,5 млн гектаров. За 6 месяцев текущего года экспорт продукции сельского хозяйства в физическом объеме вырос на 14,9% - с 4,7 до 5,4 млн тонн. В результате реализации проектов по повышению и восстановлению водообеспеченности общий объем орошаемых земель увеличится с 1,5 млн гектаров в 2020 году до 2 млн гектаров в 2022 году.

В рамках развития Казахстана как глобального дата-хаба построены 32 традиционных и 17 крупных майнинговых центров обработки данных с привлеченными инвестициями более 110 млрд тенге. До 2024 года планируется дополнительное привлечение инвестиций на 633 млрд тенге и создание 2000 новых рабочих мест.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство будет продолжать реализацию контрцикличной макроэкономической политики с облегчением налоговой нагрузки на бизнес и направлением расходов бюджета на поддержание экономической активности. Будет продолжена работа по развитию человеческого капитала, реализация институциональных реформ, созданы условия для массированного привлечения прямых иностранных инвестиций и развития цифровой инфраструктуры.

Правительством будут приняты все необходимые меры, направленные на решение задач по стабилизации экономики, обеспечению устойчивости уровня занятости и поддержке доходов населения", - сказал А. Мамин.

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