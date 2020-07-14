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Антикор проверяет деятельность ТОО "СК-Фармация" и НАО "ФСМС"

13.07.2020, 20:29 6859
Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба с привлечением представителей заинтересованных государственных органов, общественности и экспертов начала внешний анализ коррупционных рисков в деятельности единого дистрибьютора лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения в госсегменте -ТОО "СК-Фармация", передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе анализа детально изучается нормативно-правовая база и организационно-управленческая деятельность компании. По результатам будут внесены конкретные рекомендации по повышению эффективности ее деятельности, оптимизации организационной структуры, трансформации бизнес-процессов, сокращению административных расходов, рационализации государственных закупок и устранению коррупционных рисков.
 

Всем выявленным фактам правонарушений со стороны руководства и работников компании будут приняты процессуальные решения", - подчеркнули в ведомстве.

 
Наряду с этим Агентство проверяет распределение зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID-19.
 
Также Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по фактам хищений средств НАО "Фонд социального медицинского страхования" путем завышения стоимости закупаемых услуг.
 
Как сообщалось ранее, президент поручил решить кадровые проблемы в "СК-Фармация", а также проверить эффективность работы компании. 
 
9 июля министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал финансовую деятельность Фонда социального медстрахования, глава которого накануне оказался в центре скандала из-за поста его супруги.
 

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