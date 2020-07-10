Глава Минздрава прокомментировал доходы главы ФСМС в связи со скандалом в соцсети

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал финансовую деятельность Фонда социального медстрахования, глава которого накануне оказался в центре скандала из-за поста его супруги, передает корреспондент агентства.

Аудиторские проверки ежегодно проводятся, затем предоставляются в Министерство здравоохранения. Что касается заработной платы руководства, либо работы самого фонда, недавно мы приступили к работе, и сейчас изучаем, поднимаем все материалы, смотрим финансовые показатели, деятельность фонда, стратегические направления", -сказал Цой, отвечая на вопросы журналистов сегодня на брифинге в СЦК.

При этом глава Минздрава отметил, что в настоящее время все усилия ведомства направлены на борьбу с коронавирусом. Вместе с тем, более детальный ответ по деятельности ФСМС Алексей Цой пообещал предоставить позже.

В ближайшее время мы обязательно это все изучим. Наши коллеги все в круглосуточном режиме работают, по 3-4 часа мы спим. И основная у нас сейчас задача у нас сделать акцент на поставку лекарств, на правильное обеспечение сетей. Но работу фонда мы также изучим и возьмем на контроль", - сказал он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства