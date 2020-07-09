Жена главы ФСМС похвалилась 12-й машиной в подарок от мужа: в сети обсуждают ее пост

Алматы. 8 июля. Kazakhstan Today - Гульбаршин Заирова, супруга главы Фонда социального медстрахования, похвалилась в Instagram щедростью мужа. После поднявшейся критики ее аккаунт был удален, но скриншоты примечательного поста разместила на своей странице в Facebook журналист и общественница Гульбану Абенова, передает Kazakhstan Today.

А в это время байбише главы ФСМС хвастается перед своими подписчиками, что ее муж подарил ей 12 машин, вместо #атвечаю обещанных 10. Завидуем молча, девоньки? И молча отчисляем далее 3% фонду на бриллиантовый картридж за 727 500 тенге?" - подписала приложенные фотографии Гульбану Абенова.

Как следует из скриншота, Заирова рассказала, что когда-то давно ее избранник - "высокий, худощавый с усами" - нашептал ей: "Любимая, до того, как тебе исполнится 30 лет, я подарю тебе десять машин". "Мы благодарны Всевышнему, услышавшему этот шепот", - рассказала она, сообщив подписчикам, что муж подарил ей уже 12-й автомобиль.

Гульбану Абенова разместила несколько коротких постов на тему высказывания жены главы ФСМС, в одном из которых потребовала его немедленной отставки.

Пользователи Сети активно комментируют скриншоты, высказывая свое возмущение.

В то время когда дружеские страны притягивают руки помощи, собственная верхушка РК пируют с фейерверками, низы торгуют бесплатными лекарствами, ФСМС молчит как будто воду в рот набрал, ГОМБП абсолютно отсутствует в жизни пациентов... Между тем народ в больницах и дома умирают пачками! Не могут не то что бесплатно получить, а купить не могут! Нет лекарств", - говорится в одном из сообщений.

Другой пользователь пишет: "Действительно завидуем молча и отчисляем, кто-то же должен покупать машины, бриллианты и т.д., а нам бы хлеб купить и тому радоваться, недавно сотрудница пошла по страховке лечиться, ей сказали: больных с коронавирусом не лечим, и все продолжаем отчислять, вот и вся правда, не могу читать этот пир во время чумы".

Стоит отметить, что многие пользователи заранее выразили недоверие результатам аудита, который планируется в ФСМС.

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