Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

Туркестан. 20 августа. Kazakhstan Today - Глава государства ознакомился с результатами реставрационных работ, проведенных с сохранением исторического облика купола мавзолея, передает Kazakhstan Today.

В частности, отрегулированы вентиляционные слои, в месте соединения с восемью гранями под куполом проведены гидроизоляционные работы, сообщает пресс-служба Акорды.

Также восстановлены исторические объекты на территории государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан", перед мавзолеем обустроена садовая зона для туристов.

Президенту рассказали о том, что все работы были проведены по согласованию с ЮНЕСКО.

Напомним, 20 августа президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область.

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