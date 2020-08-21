Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

В частности, отрегулированы вентиляционные слои, в месте соединения с восемью гранями под куполом проведены гидроизоляционные работы, сообщает пресс-служба Акорды.
Также восстановлены исторические объекты на территории государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан", перед мавзолеем обустроена садовая зона для туристов.
Президенту рассказали о том, что все работы были проведены по согласованию с ЮНЕСКО.
Напомним, 20 августа президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область.
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