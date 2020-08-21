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Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

20.08.2020, 19:53 4429
Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Туркестан. 20 августа. Kazakhstan Today - Глава государства ознакомился с результатами реставрационных работ, проведенных с сохранением исторического облика купола мавзолея, передает Kazakhstan Today. 
 
В частности, отрегулированы вентиляционные слои, в месте соединения с восемью гранями под куполом проведены гидроизоляционные работы, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Также восстановлены исторические объекты на территории государственного историко-культурного заповедника-музея "Азрет Султан", перед мавзолеем обустроена садовая зона для туристов.
 
Президенту рассказали о том, что все работы были проведены по согласованию с ЮНЕСКО.
 
Напомним, 20 августа президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область.
 

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