Токаев прибыл в Туркестанскую область

Туркестан. 20 августа. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область, передает Kazakhstan Today.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

В Махтааральском районе президент ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий аварии на Сардобинском водохранилище, строительством жилья для пострадавших, а также встретится с местными жителями. Следующим пунктом в программе визита станет Арысь. Здесь глава государства проинспектирует ход работ по восстановлению воинской части, где в прошлом году произошел взрыв, а также осмотрит вновь построенные и отремонтированные дома, реконструированный железнодорожный вокзал", - сообщил Уали.

По его информации, завершит рабочую поездку президента посещение города Туркестана. Программа предусматривает знакомство с ходом реставрационных работ в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, посещение визит-центра и нового парка "Жибек жолы".

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