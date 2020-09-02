Нурлан Абдиров избран вице-спикером сената

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на первом заседании VI сессии сената в обновлённом составе вице-спикером палаты избран Нурлан Абдиров, передает Kazakhstan Today.

Также на заседании утверждены составы комитетов сената, избраны их председатели. Владимир Волков возглавил комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам; Ольга Перепечина - комитет по финансам и бюджету; Мухтар Кул-Мухаммед - комитет по международным отношениям, обороне и безопасности; Даурен Адильбеков - комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству; Мурат Бактиярулы - комитет по социально-культурному развитию и науке; Али Бектаев - комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, сообщили в пресс-службе сената.

Председатель сената Маулен Ашимбаев, обращаясь к депутатам, отметил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана на открытии VI сессии парламента чётко обозначил ключевые направления дальнейшего развития страны.

Президент страны сделал акцент на восстановлении экономического роста, повышении благосостояния населения, дальнейшей модернизации правоохранительной системы и продолжении политических реформ. Поставлены конкретные задачи перед парламентом и правительством. Наша основная задача - законодательно обеспечить своевременное и качественное исполнение поручений, озвученных в послании", - сказал спикер.

Маулен Ашимбаев также напомнил, что в течение лета эпидемиологическая ситуация в Казахстане и мире была сложной. По поручению президента были выделены необходимые средства и приняты соответствующие законодательные акты.

Мы видим постепенную стабилизацию ситуации. Однако президент страны отметил, что необходимо уделять самое серьезное внимание сохранению санитарно-эпидемиологического режима и всех мер предосторожности. В этом направлении депутаты должны продолжить принятие необходимых законов в рамках поручений главы государства", - сказал он.

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