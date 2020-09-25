Назначен заведующий отделом социально-экономического мониторинга администрации президента

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Мади Такиев назначен заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента РК, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Муханов Максат Нурдаулетович освобожден от должности заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан. Также распоряжением президента на эту должность назначен Такиев Мади Токешович, сообщает пресс-служба Акорды.

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