Я рассчитываю на свои пенсионные накопления - глава Минтруда

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов в ходе брифинга в СЦК рассказал о досрочном снятии своих пенсионных накоплений, передает Kazakhstan Today.

Если этот закон примется, то с 2021 года будет возможность использовать пенсионные накопления. Я не буду использовать свои пенсионные накопления, не буду их изымать. Потому что мне, я так думаю, они будут нужны именно для моего пенсионного обеспечения. Потому что, когда я достигну пенсионного возраста, у меня пенсия от государства будет мизерной. Поэтому я рассчитываю на свои пенсионные накопления", - сказал министр.

Напомним , в своем послании народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям.

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