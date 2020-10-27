Премьер-министр РК принял министра обороны Турции

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин принял министра обороны Турции Хулуси Акара, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства отметил высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и Турцией, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Большую роль в расширении двустороннего взаимодействия играют сложившиеся дружественные отношения между лидерами наших государств. Наряду с конструктивным диалогом, интенсивно проводимом в двустороннем формате, успешно развивается практическое взаимодействие в рамках ООН, ОИС, ОБСЕ и СВМДА", - сказал Мамин.

Турция входит в топ 10 стран - основных торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между Казахстаном и Турцией по итогам 2019 года превысил 3 миллиарда долларов. За 8 месяцев двусторонняя торговля выросла на 1,4% к соответствующему периоду 2019 года, составив 2,1 миллиарда долларов. За годы независимости РК приток прямых инвестиций из Турции в Казахстан составил более 3,7 миллиарда долларов.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в сферах военного образования и оборонно-промышленного комплекса, в том числе реализации турецкими компаниями ряда инвестиционных проектов в сфере ОПК.

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