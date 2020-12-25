Система Orphus

Казанбаев назначен вице-министром торговли и интеграции РК

24.12.2020 25246
Казанбаев назначен вице-министром торговли и интеграции РК
Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Ержан Казанбаев сменил Азамата Аскарулы на должности вице-министра торговли и интеграции РК, передает Kazakhstan Today.
 
Постановлением правительства Республики Казахстан Аскарулы Азамат освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции РК согласно поданному заявлению, сообщили в пресс-службе премьер-министра. 
 
Также постановлением правительства Республики Казахстан Казанбаев Ержан Калдыбаевич назначен на должность вице-министра торговли и интеграции РК. 
 
До назначения Ержан Казанбаев занимал должность заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента РК.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая