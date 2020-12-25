Казанбаев назначен вице-министром торговли и интеграции РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Аскарулы Азамат освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции РК согласно поданному заявлению, сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Также постановлением правительства Республики Казахстан Казанбаев Ержан Калдыбаевич назначен на должность вице-министра торговли и интеграции РК.
До назначения Ержан Казанбаев занимал должность заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента РК.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства