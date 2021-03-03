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Даурен Кенбеил назначен вице-министром финансов РК

02.03.2021 15742
Даурен Кенбеил назначен вице-министром финансов РК
Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Республики Казахстан Даурен Кенбеил назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы премьер-министра РК, Даурен Кенбеил родился в 1984 году в Костанайской области. 
 
Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева, Московский государственный университет имени М. Ломоносова. 
 
Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности исполняющего обязанности ведущего специалиста отдела информационной безопасности Комитета казначейства Министерства финансов РК. 
 
В 2006-2013 годах работал на различных должностях в Комитете казначейства Министерства финансов РК. 
 
В 2013 году был назначен на должность руководителя управления концессионных проектов Министерства финансов РК. 
 
В 2017-2019 годах - заместитель директора департамента государственного заимствования Министерства финансов РК. 
 
С июля 2019 года и по настоящее время - директор департамента государственного заимствования Министерства финансов РК.
 

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