В Западно-Казахстанской области усилили карантин

УРАЛЬСК. 19 МАРТА - Главный санитарный врач ЗКО подписал новое постановление об ограничительных мерах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановление вводится в действие с 20 марта 2021 года.

В Западно-Казахстанской области вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Также запрещена деятельность всех развлекательных объектов (кинотеатров, театров, объектов культуры (репетиции), банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, бильярд, компьютерных и игровых клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп).

Не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и более), а также рекомендуется не менее 50% сотрудников частного предпринимательства перевести на "дистанционную" форму работы, за исключением служб, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения.

На "дистанционную" форму работы переводятся в первую очередь сотрудники от 50 лет и старше. Проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в офлайн-режиме.

В общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также в случаях приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.

Ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции не менее 2 (двух) метров.

Разрешено обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9,11(12) классы: 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима).

Также разрешены дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях.

Религиозным объектам (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) разрешено работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 квадратных метров на одного посетителя. Запрещено проведение массовых коллективных мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других).

Продовольственные и непродовольственные открытые рынки будут работать с 09.00 до 17.00 и с приостановлением работы в воскресные дни. Продовольственные и непродовольственные крытые рынки - с 09.00 17.00, с приостановлением работы в субботние и воскресные дни.

Торговые дома и центры - график работы с 10.00 до 23.00, заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 квадратных метров на одного посетителя. Их работа в субботние и воскресные дни будет приостановлена.

Непродовольственные магазины (отдельно стоящие) - график работы с 09.00 до 18.00.

Объектам общественного питания - график работы с 09.00 до 22.00 заполняемость не более 50%, но не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, без проведения коллективных, торжественных семейных и других массовых мероприятий.

Деятельность фуд-кортов разрешена только на доставку и на вынос.

Салоны красоты, парикмахерские, объекты, оказывающие косметологические услуги, будут работать по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее квадратных метров на одного посетителя).

Сауны, SPA-центры в будние дни: с 09.00 до 23.00 (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 квадратных метров на одного посетителя) и с приостановлением работы субботние и воскресные дни.

Спортивно-оздоровительные объекты (фитнес-центры, бассейны, спортивные и тренажерные залы и др.) - по предварительной записи, заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 квадратных метров на одного посетителя и с приостановлением деятельности в субботние и воскресные дни.

Работа общественного транспорта разрешена (с увеличением количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установкой в доступных местах санитайзеров с кожным антисептиком, заполняемость по числу посадочных мест).

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