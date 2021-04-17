Открылся проектный офис "Алматы - адалдыкаланы"

АЛМАТЫ. 16 АПРЕЛЯ - Руководитель антикоррупционной службы по Алматы Ныгмеджан Сапаров и внештатный советник акима города, руководитель проектного офиса "Алматы - адалдыкаланы" Айнур Сабитова приняли участие в открытии проектного офиса "Алматы - адалдыкаланы" Департамента государственных доходов по Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Открытие этого проектного офиса реализовано в соответствии с концепцией "Слышащего государства". Основной целью концепции является установление конструктивного диалога между государством и населением.

Основное направление проекта - минимизация бытовой коррупции. Для этого проводится работа по повышению открытости, прозрачности, подотчетности государственных органов и формированию культуры добропорядочности в обществе.

Сегодня проект является уникальной площадкой объединяющей усилия государства и общества в борьбе с коррупцией.

Вместе с тем, открытие проектного офиса в УГД по Медеускому району не случайно. Именно Медеуский район является крупным финансовым сектором Алматы и на сегодняшний день обеспечивает почти 30% всех налоговых поступлений (РБ - 30,6%, МБ - 23,4%) города или 545 миллиардов тенге.

Руководитель антикоррупционной службы по Алматы и руководитель проектного офиса "Алматы - адалдыкаланы" ознакомились с работой Мобильного "Офиса на колесах". Мобильный "Офис на колесах" позволяет осуществить практическую и консультационную помощь по вопросам, входящим в компетенцию органов государственных доходов.

В настоящее время мобильные микроавтобусы активно используются в рамках внедрения 1-го этапа всеобщего декларирования. Установленные программы позволяют принять декларацию и провести консультацию (Сайт "Кабинет налогоплательщика", портал "Электронного правительства" и мобильное приложение "E-salyqazamat", программы ИНИС РК, СОНО, ЦУЛС).

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