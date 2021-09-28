Женис Осербай назначен вице-министром сельского хозяйства РК

Он отметил, что ориентировочно планируется закончить работы во втором квартале следующего года.

АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - Срок сдачи подстанции "Алмагуль" в Бостандыкском районе, которая должна будет обеспечить покрытие нагрузок потребителей южной части города, перенесли на следующий год, сообщил на брифинге руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Евгений Пак, передает KAZAKHSTAN TODAY.

АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - Руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Евгений Пак на брифинге рассказал, с какими сложностями столкнулись при подготовке к отопительному сезону, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Готовность коммунальных предприятий к отопительному сезону 100-процентная. Все ремонтные работы по графику были произведены", - сказал руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Евгения Пака.

При этом он отметил, что перед отопительным сезоном возникли сложности, связанные с неготовностью объединений собственников имущества (ОСИ).

Столкнулись с тем, что многие ОСИ не укомплектованы квалифицированным персоналом, у некоторых есть финансовые проблемы. Мы подаем тепло, а дальше уже внутридомовые сети обслуживают сами КСК, ОСИ. Но зачастую получается, что внутридомовые системы не совсем готовы, поэтому также усилиями "Алматинских тепловых сетей" проблемы решаются", - сказал Пак.

По его словам, что на данный момент из многоэтажных жилых домов порядка 8200 подключены к центральному отоплению, из частного сектора - порядка 1600. К отопительному сезону готовы 8257 объектов жилого фонда, 443 объекта образования и 91 здравоохранения.

Подготовку к отопительному сезону начали еще в мае. Проведены гидроиспытания, по итогам которых выявлено и устранено 626 повреждений. Были выполнены ремонтные работы на 82 котельных, отремонтировано технологическое и вспомогательное оборудование с заменой котлов, заменено газовое оборудование. В этом году началась реконструкция котельной "Вокзал", а также котельной "Премьера" в Наурызбайском районе", - рассказал руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития.

Кроме того, Пак сообщил, что на 82 городских котельных и теплоисточниках на постоянной основе в четыре смены ведется круглосуточное дежурство оперативного персонала. В случае аварий имеется 13 аварийных и ремонтных бригад. Также накоплен аварийный резерв из 229 тыс. тонн угля и 23,4 тыс. тонн мазута.

Всего в Алматы расположено 8 угольных баз для населения в Турксибском и Жетысуском районах, предварительно планируется запастись 90 тыс. тонн угля. На сегодняшний день запасено 27 тыс. тонн, еще 3,5 тыс. находятся в пути.

Пак также сообщил, что 94,5% домов в городе Алматы подключены к приборам учета тепла, остальные являются домами барачного типа либо относятся к ветхому жилью.

Руководитель ведомства сообщил, что теплосети готовы начать отопительный сезон, как только температура воздуха понизится до некомфортного для жителей Алматы уровня.



