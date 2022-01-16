Первым вице-министром финансов РК стал Султангазиев

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НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Первым вице-министром финансов Республики Казахстан назначен Марат Султангазиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановлением правительства Республики Казахстан Султангазиев Марат Елеусизович назначен на должность первого вице-министра финансов Республики Казахстан с освобождением от ранее занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Марат Султангазиев родился в 1976 году в Алматинской области.

Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Казахскую государственную юридическую академию, Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом первой категории отдела проверок юридических лиц налогового отдела.

С 1998 по 2001 год работал налоговым инспектором, старшим налоговым инспектором, ведущим налоговым инспектором, исполняющим обязанности главного специалиста - главного налогового инспектора Налогового комитета по Алматы.

С 2001 по 2010 год продолжил работу в Налоговом комитете по Алматы, работал заместителем начальника налогового департамента по Алматы.

С 2010 по 2012 год занимал руководящие должности в Министерстве финансов РК.

С 2012 по 2014 год - заведующий сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С 2014 по 2017 год - руководитель департамента государственных доходов по Алматы комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С июня 2017 по октябрь 2018 года занимал должность заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С октября 2018 по май 2021 года работал председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С мая 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министа финансов РК.