Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком - Назарбаев (ВИДЕО)

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Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос", - сказал Елбасы.
Нурсултан Назарбаев также выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Он отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. "Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии Nur Otan. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - сказал Назарбаев.
Сам Елбасы в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана.