Обстановка в Алматы стабилизируется - начальник ДП города

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НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями крупного отечественного бизнеса поручил правительству обеспечить запрет деятельности "откупщиков". Он отметил, что все ниши должны быть открыты для конкуренции, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем выступлении глава государства подробно остановился на базовых принципах, которые должны лечь в основу нового экономического курса страны. Одним из них является честная конкуренция.

Здесь в первую очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий. Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин - "откупщики". Частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства. Ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно", - сказал Токаев.

Он отметил, что следует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные на рынках.

Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики", - заявил глава государства.

Как сказал президент, сегодня перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада.

Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу. Именно поэтому нам в срочном порядке нужно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо определить новые "правила игры". Более честные, прозрачные и справедливые", - считает Токаев.

По мнению главы государства, рост влияния ограниченных элитных групп и снижение доходов большинства населения стали серьезной угрозой безопасности , что может привести к экономическому, социальному, а затем и к политическому расколу общества.

Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге! Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и неравенство опасно. Ситуацию надо срочно менять", - убежден президент.

Токаев призвал бизнес-сообщество извлечь уроки и начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой Нового Казахстана. В выступлении были обозначены следующие ключевые принципы: честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей.

Глава государства призвал предпринимателей проявить патриотизм и социальную ответственность и направить такие ресурсы, как капитал, опыт, команды управленцев и четкое видение рынка, на преобразование экономики.

Хочу еще раз подчеркнуть - реформа, о которой идет речь, не преследует цель "отнять и перераспределить". Это было бы глупо, безответственно. Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому активному участию в трансформации социально-экономической модели страны. В ответ на инвестиции в производства, создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить стабильность и предсказуемость государственного регулирования, защитить конкуренцию от вмешательства адмресурса, коррупции и фаворитизма", - сказал президент.

Еще одним базовым принципом, который должен лечь в основу Нового экономического курса страны, является неприкосновенность частной собственности. Гарантом в этом вопросе должен стать прозрачный и справедливый суд.

Важнейший вопрос - обновление судебной системы. Мы уже приняли меры, в том числе законодательного характера. В суды призываются новые кадры - специалисты в различных отраслях права, в том числе из корпоративного сектора. На этой основе уже сформирована новая судебная коллегия Верховного суда по административным делам. Думаю, что приток сильных корпоративных юристов и адвокатов в судейскую профессию, в том числе в регионах, существенно повысит качество защиты интересов инвесторов и бизнесменов. Прошу Высший судебный совет и Верховный суд значительно активизировать работу по обновлению судейского корпуса", - подчеркнул глава государства.

Также составляющей Нового экономического курса является инвестиционный климат. Президент вновь заявил о том, что все инвестиционные обязательства государство будет неукоснительно исполнять. Вместе с тем он обратился к бизнесменам с призывом вкладывать капитал в свою страну.

Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип "зарабатываем здесь, тратим - там" уже не имеет права на практическое существование. Поэтому работа будет вестись по двум направлениям - стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Уплата налогов крупнейшими компаниями - это "песня печальная по своей сути". У нас на руках данные специализированных органов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Поручаю премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами", - потребовал президент.

Говоря об эффективной налоговой политике, Касым-Жомарт Токаев указал на то, что по итогам 2020 года доходы государственного бюджета составили 34,6 млрд долларов (14,6 трлн тенге) или 20% ВВП.

Этого явно недостаточно для решения важнейших государственных задач. В странах ОЭСР доходы госбюджета достигают 40-50 % ВВП. Даже у наших ближайших соседей это соотношение значительно выше: Украина - 40 % ВВП, Россия - 35,4 %, Кыргызстан - 31 %. Далее. За 10 лет доля налогов в структуре ВВП страны снизилась с 9,9 % до 7,3 %. На этом фоне критически выросли трансферты из Национального фонда, с 2019 по 2021 годы - 12 трлн тенге, то есть без малого 30 млрд долларов", - сообщил глава государства.

Подобная ситуация, по мнению президента, требует принятия непростых решений.

Нам нужна новая налоговая политика. Политика без "подводных камней" и отраслевого фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и правительству", - полагает глава государства.

Важнейшей темой, к которой вновь обратился Касым-Жомарт Токаев, стало реформирование закупок.

Государственные закупки - огромный экономический ресурс, которым надо пользоваться правильно. С этим у нас большие проблемы. Все еще велика доля закупок неконкурентными способами. Особое внимание следует обратить на закупки компаний фонда "Самрук-Казына". Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены - с этими фактами необходимо срочно разобраться. Даю месяц. Не будет решения, последуют жесткие меры. Вы все, надеюсь, убедились, что для меня формула "Платон мне друг, но истина дороже" имеет целевое значение", - заявил Президент.

Еще одна задача, которую поставил глава государства - снижение участия государства в экономике.

Нужно принять кардинальные меры по реформированию так называемого квазигосударственного сектора. На сегодня это около 6,5 тысячи организаций. Следует пересмотреть в сторону сокращения основания и условия участия государства в предпринимательской деятельности", - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание в выступлении было уделено перспективам реформирования фонда "Самрук-Казына".

Сейчас фонд представляет собой громоздкую структуру. Непрозрачность, назначение "политически значимых людей", неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность и незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание - этот список вопросов приводит к возмущению общества. Как, впрочем, и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить нефтехимию. Мы ремонтируем заводы, которые были построены еще в советское время. Роль Совета директоров и участие независимых директоров во многом формальны. Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым. Не справится с задачей реформирования, уйдет в небытие, и вместе с ним - и сам фонд", - сказал президент.

Помимо этого, глава государства отметил необходимость снижения административных барьеров.

Органами прокуратуры в прошлом году рассмотрено свыше 2,5 тысячи жалоб предпринимателей о несогласии с действиями и решениями должностных лиц органов уголовного преследования. Удовлетворено свыше 1 тысячи жалоб. Предприниматели жаловались на сотрудников полиции (больше всего), службы экономических расследований, антикоррупционной службы, национальной безопасности", - сообщил глава государства.

Генеральной прокуратуре поручено установить причины и условия, способствующие таким нарушениям, и дать принципиальную оценку действиям виновных лиц.

Подводя итоги, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что диалог госорганов и бизнеса должен обеспечить консенсус между властью и бизнесом.

Мы строим "слышащее государство" и наша встреча - это знак того, что бизнес будет услышан и все конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках", - отметил президент.

Глава государства поручил создать Совет отечественных предпринимателей при правительстве , а также указал на необходимость формирования проектных групп с участием представителей бизнеса по каждому направлению социально-экономических реформ.

Касым-Жомарт Токаев также высказал благодарность представителям бизнеса, которые откликнулись на инициативу о создании фонда "Казакстан Халкына" и перечислили средства.

Еще раз подчеркну - это не бюджетный фонд, это фонд народа Казахстана. Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур, перестраховки при принятии решений и т.п. Помощь должна быть конкретной, оперативной и адресной. Все крупнейшие компании будут ежегодно вносить определенный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду в реализации проектов", - резюмировал президент.