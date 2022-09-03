Руслан Баймишев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК

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НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработает Концепцию развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в ходе заседания правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях укрепления транзитного потенциала страны с учетом текущей геополитической ситуации будет разработана Концепция развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года", - сказал Каирбек Ускенбаев.

Он отметил, что в соответствии с поручением главы государства концепция будет разработана до конца текущего года.

По словам министра, будут реализованы проекты по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры. В частности, железнодорожный участок Достык - Мойынты, железнодорожная линия Дарбаза - Мактаарал, линия Бахты - Аягоз, обводная линия в обход Алматы, авто- и железнодорожные вокзалы, аэропорты.

Также планируется обновить подвижной состав с учетом приоритетного использования продукции отечественных производств.

Помимо этого, по данным МИИР, будет обеспечено развитие пунктов пропуска на государственной границе с сопредельными государствами.

Как сообщил в ходе заседания правительства вице-министр финансов Ержан Биржанов, проводится модернизация и техническое дооснащение 9 автомобильных и 1 железнодорожного пункта пропуска, расположенных на таможенной границе ЕАЭС.

В модернизированных пунктах пропуска будет осуществляться интегрированный таможенный контроль. Наряду с этим будут широко применяться навигационные пломбы. Это исключит лжетранзит", - сказал он.

Он отметил, что в целом предлагаемые меры позволят актуализировать и ускорить работу баз данных, упростить налогово-таможенное администрирование и снизить уровень "теневой" экономики.

Глава МИИР также сообщил, что в рамках трансформации АО "НК "КТЖ" в национальную транспортно-логистическую компанию предлагается:

кооперация с мировыми транспортно-логистическими компаниями (PSA, DBShenker, CoscoShipping, DPWorld и др.) с синхронизацией, устранением "узких мест" и созданием единого цифрового коридора, который обеспечит бесшовный обмен перевозочными документами, доступ к международным рынкам;

цифровизация транспортных коридоров совместно с PSA;

создание внешних терминальных сетей в портах Ирана, Азербайджана, Грузии и Турции;

усиление государственного регулирования в операционной деятельности АО "НК "КТЖ" путем участия в принятий корпоративных решений, согласование тарифной политики и повышение операционной деятельности;

создание национальной базы научно-прикладных разработок для дальнейшего развития транспортно-логистической отрасли.

Реализация данных мероприятий будет закреплена в Концепции развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года.