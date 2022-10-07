Учения ОДКБ: обсуждены вопросы материально-технического и медицинского обеспечения

ТАРАЗ. 6 ОКТЯБРЯ - В рамках учений ОДКБ состоялись научно-практические конференции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Военные руководители и ученые обсудили вопросы развития системы материально-технического и медицинского обеспечения в ходе применения Коллективных сил оперативного реагирования, сообщает пресс-служба МО РК.

Международные научно-практические конференции состоялись в ходе проведения учений на полигоне "Матыбулак" в Жамбылской области. В них приняли участие начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель министра обороны РК генерал-майор Мухамеджан Таласов, представители научных организаций, высших военных и гражданских учебных заведений Казахстана и стран ОДКБ.

Организаторами мероприятий по обмену опытом в сфере научных разработок и практического применения войск выступили управление начальника тыла Вооруженных сил и Военный научно-исследовательский центр Национального университета обороны Казахстана.

Подобные научные форумы позволяют выработать действенные меры для успешного развития системы МТО, улучшения повседневной деятельности подразделений, направленной на оснащение войск всеми видами материальных средств, а также медицинского обеспечения", – отметил генерал-майор Мухамеджан Таласов.

В ходе конференций рассмотрены вопросы организации деятельности группировки материально-технического обеспечения в условиях современных вооруженных конфликтов с учетом их динамичности, применения сторонами новых видов вооружения, необходимости своевременного снабжения войск материальными средствами для ведения боевых действий.

Специалисты в области военной медицины обменялись опытом работы в миротворческих операциях. Заместитель начальника Алматинского военного клинического госпиталя подполковник медицинской службы Абдували Палтушев рассказал о деятельности сводного медицинского отряда специального назначения в Ливане. Его российский коллега подполковник медицинской службы Максим Токмаков поделился опытом организации медицинского обеспечения в ходе выполнения задач миротворческим контингентом Российской Федерации.

Также обсуждена практика применения телемедицинских технологий в миротворческих операциях, организации медицинской помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.