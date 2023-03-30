Следующая встреча секретарей совбезов государств - членов ШОС пройдет в Казахстане

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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Нью-Дели состоялась восемнадцатая встреча секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой принял участие помощник президента РК - секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов, сообщает пресс-служба - В Нью-Дели состоялась восемнадцатая встреча секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой принял участие помощник президента РК - секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов, сообщает пресс-служба Акорды





В ходе мероприятия был обсужден широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в сфере обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС.





Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе по развитию сотрудничества в таких сферах, как борьба с киберпреступностью, противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, стабилизация ситуации в Афганистане, обеспечение международной информационной безопасности.





Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по важнейшим направлениям деятельности ШОС, высказал ряд предложений по дальнейшему развитию взаимодействия по ключевым аспектам безопасности с учетом интересов нашей страны.





По итогам заседания было принято решение о проведении следующей встречи секретарей советов безопасности государств - членов ШОС в Казахстане.





На полях встречи помощник президента Республики Казахстан - секретарь Совета безопасности провел двусторонние переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, обсудив актуальные вопросы взаимодействия. Была достигнута договоренность о проведении в Астане очередного, четвертого раунда консультаций между аппаратами советов безопасности двух стран.