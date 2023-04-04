Жамаубаев и Кульгинов сохранили свои должности

Фото: Ерулан Жамаубаев и Алтай Кульгинов

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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ерулан Жамаубаев и Алтай Кульгинов сохранили свои должности, сообщает пресс-служба Акорды.





Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича заместителем премьер-министра Республики Казахстан", - сообщается в тексте указа.





По данным пресс-службы премьер-министра, Алтай Кульгинов родился 15 января 1978 года.





Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Ясави, Академию государственного управления при президенте РК и Британский университет Абердин по Президентской международной образовательной программе "Болашак". Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.





С 2001 по 2008 год работал на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве государственной службы и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.





С 2008 по 2010 год работал в частной компании.





В 2010-2012 годы - государственный инспектор отдела госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.





В 2012-2013 годы - заместитель акима Западно-Казахстанской области.





В 2013-2016 годы - аким города Уральска.





В 2016-2019 годы- аким Западно-Казахстанской области.





С июня 2019 года по декабрь 2022 года являлся акимом города Астаны.





9 декабря 2022 года указом президента Республики Казахстан назначен заместителем премьер-министра.





Также Ерулан Жамаубаев назначен заместителем премьер-министра - министром финансов Республики Казахстан.





По данным Минфина, Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области.





Образование высшее, в 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления, "Финансы и кредит", в 2009 году Казахский экономический университет имени Рыскулова, "Магистр делового администрирования".





Трудовая деятельность:





С 1996 года по 1998 год - преподаватель Казахской государственной академии управления;





С 1998 года по 2006 год - ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан;





С 2006 года по 2014 год - директор департамента координации Национального банка Республики Казахстан;





С 2014 года по 2015 год - управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана";





С июля 2015 года по ноябрь 2015 года - заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан;





С ноября 2015 года по ноябрь 2018 года - заведующий отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан;





С ноября 2018 года по март 2019 года - помощник президента Республики Казахстан.





С марта 2019 года занимал должность ответственного секретаря Министерства финансов Республики Казахстан.





С мая 2020 года - министр финансов Республики Казахстан.





С марта 2022 года - заместитель премьер-министра-министр финансов Республики Казахстан.



