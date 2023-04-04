Главы Минобороны и МВД РК сохранили свои министерские посты
Фото: Ахметжанов Марат и Жаксылыков Руслан
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил министра обороны и министра внутренних дел Республики Казахстан.
Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен министром обороны Республики Казахстан.
Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года. Окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени Конева (1987), Военную академию имени М.В. Фрунзе (1996), Высшие академические курсы Военной академии генерального штаба ВС Российской Федерации (2004).
Трудовой стаж:
заместитель командующего внутренними войсками МВД РК (2006-2007);
первый заместитель командующего внутренними войсками - начальник главного штаба внутренних войск МВД РК (2007-2008);
командующий внутренними войсками МВД РК (сентябрь 2008 года - январь 2013 года);
главнокомандующий внутренними войсками МВД РК (январь 2013 года - апрель 2014 года);
главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан (апрель 2014 года - сентябрь 2021 года);
заместитель министра внутренних дел РК - главнокомандующий Национальной гвардией РК (сентябрь 2021 года - 19 января 2022 года).
19 января 2021 года назначен министром обороны РК.
Указом главы государства Ахметжанов Марат Муратович назначен министром внутренних дел Республики Казахстан, говорится в информации, опубликованной на сайте Акорды.
Марат Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года.
В 1991 году окончил Карагандинский Государственный Университет имени Е.А.Букетова.
Трудовой стаж:
в 1991-1993 годы - стажер, затем следователь прокуратуры города Темиртау;
в 1993-1996 годы- старший следователь по особо важным делам специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, начальник отдела региональных следователей управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры;
в 1996-1997 годы- начальник отдела управления по расследованию особо опасных преступлений государственного следственного комитета, начальник управления расследований военно-следственного департамента Государственного следственного комитета;
в 1997-1998 годы - начальник управления расследования военно-следственного департамента Министерства внутренних дел;
в 1998 - 2001 годы - заместитель директора департамента расследований и заместитель председателя Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции;
в 2001-2003 годы - начальник департамента по надзору за законностью в органах следствия и дознания Генеральной прокуратуры;
2003-2006 годы - прокурор Павлодарской области;
2006-2009 годы - прокурор Южно-Казахстанской области;
2009-2012 годы - председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК;
2012-2014 годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью;
2014-2016 годы - руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области, руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области;
2016-2021 годы - заместитель генерального прокурора Республики Казахстан;
с 2021 по 2022 год работал председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции;
с 25 февраля 2022 года - министр внутренних дел Республики Казахстан.