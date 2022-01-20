Министром обороны РК назначен Руслан Жаксылыков

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НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с руководящим составом Министерства обороны РК заявил, что командование вооруженными силами в дни беспорядков было крайне неуверенным и безынициативным, сообщает пресс-служба главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время январских событий вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне", - заявил Верховный главнокомандующий ВС РК.

С учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне президент потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил Казахстана, для чего предстоит решить ряд задач.

Прежде всего, по мнению Токаева, следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах.

Президент Казахстана напомнил, что нельзя допустить повторения чрезвычайных ситуаций на объектах хранения боеприпасов. Поэтому необходимо продолжить реализацию мер по обеспечению безопасного хранения боеприпасов, утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения боеприпасов.

Глава государства также поставил задачу обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии.

В войсках до сих пор большая доля оружия и боеприпасов советского периода, которым уже по 30-50 лет. С учетом темпов выхода сроков службы устаревающей техники надо принять экстренные меры по ее восполнению. Вооруженные силы должны быть оснащены современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники. Должно развиваться отечественное производство, ремонт и обслуживание вооружения и военной техники", - подчеркнул Токаев.





Он поручил пересмотреть план приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий и принять меры по повышению кадрового потенциала Вооруженных сил.

Касым-Жомарт Токаев также заявил о необходимости повышения мобильности войск, наращивания возможностей военно-транспортной авиации. Особого внимания, по его мнению, требует повышение престижа и привлекательности срочной воинской службы.