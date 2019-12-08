В Казахстане в январе - ноябре 2019 года добыто 82,5 млн тонн нефти

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане в январе - ноябре 2019 года, по предварительным данным, добыто 82,5 млн тонн нефти, передает Kazakhstan Today.

За январь - ноябрь 2019 года предварительная добыча нефти в Казахстане составила 82,5 млн тонн. При этом план добычи нефти по республике на 2019 год составляет 89 млн тонн. До конца 2019 года ожидается реализация плана по добыче нефти с незначительным перевыполнением - 90,5 млн тонн, сообщил на пресс-конференции в правительстве РК вице-министр энергетики Асет Магауов.

Основная добыча у нас приходится на три крупных проекта. 60% добычи обеспечивается Тенгизом, Карачаганаком и Кашаганом. В 2019 году на трех этих проектах проведены соответствующие капитальные ремонты. В целом добыча стабильная", - отметил вице-министр.

При этом добыча на месторождении Кашаган после завершения капитального ремонта вышла на уровень более 370 тысяч баррелей в сутки.

За счет проекта будущего расширения месторождений Тенгиз и расширения мощностей по обратной закачке газа месторождения Кашаган прогнозируется рост добычи с 2023 года до 100 млн тонн.

По остальным компаниям прогнозируется естественное снижение добычи нефти. Основное снижение прогнозируется на месторождениях Кызылординской области в связи с поздней стадией разработки основных месторождений.

В целом ближайшие 2-3 года мы планку добычи будем удерживать на уровне 90 млн тонн в год", - сказал Магауов.

Вице-министр добавил, что в активной фазе строительства находятся важные инвестиционные проекты: управления устьевым давлением, расширения Карачаганака и дальнейшего освоения Восточной части месторождения Кашаган.

Общая стоимость проекта будущего расширения/управления устьевым давлением оценивается в $36,8 млрд. Прогресс по общему плану выполнения составляет уже порядка 72%. Освоено порядка $28,5 млрд. Планируется завершить проект по графику.

Кроме этого, планируется реализовать большой проект по поддержанию текущей планки добычи на уровне $11,5 млн тонн на месторождении Кашаган. Общие вложения оцениваются в районе $3 млрд.

По дальнейшему расширению Кашаганского месторождения партнерами разрабатывается концепция по полномасштабному освоению Восточной части месторождения. Ожидается, что 2020 году в Министерстве энергетики будет представлена первая концепция по освоению этой части месторождения.

По данным вице-министра, план переработки нефти на 2019 год составляет 17 млн тонн. Ожидается, что он будет перевыполнен. Предварительно переработка на конец года составит 17,169 млн тонн, что выше показателей прошлого года на 4,7%.

Объем производства нефтепродуктов за 11 месяцев 2019 года благодаря увеличению переработки и завершению модернизации НПЗ существенно увеличился.

Так, за 11 месяцев 2019 года производство нефтепродуктов составило: автобензина - 4078,9 тыс. тонн или (114,2% к аналогичному периоду 2018 года); авиакеросина - 577,2 тыс. тонн (170,4% к аналогичному периоду 2018 года); дизтоплива - 4446,5 тыс. тонн (107,9% к аналогичному периоду 2018 года); мазута - 2496,1 тыс. тонн (97,6% к аналогичному периоду 2018 года).

В целом ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная", - цитирует Магауова пресс-служба премьер-министра РК.





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