В Караганде из-за непогоды произошло 20 дорожных аварий

Караганда. 19 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде из-за сложных погодных условий сегодня произошло 20 дорожных аварий, передает Kazakhstan Today.

В связи резким ухудшением погодных условий с 09.00 до 11.30 на территории Караганды зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествии. В результате ДТП жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В регионе усилена работа дорожно-патрульных служб, перекрыты все автодороги для всех видов транспорта.

Полицейские Карагандинской области еще раз напоминают водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах при ухудшении погодных условий.

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