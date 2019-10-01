Имена 100 злостных должников по налогам опубликовал Комитет госдоходов РК

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Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Минфина РК опубликовал имена 100 злостных неплательщиков налогов, передает Kazakhstan Today.

Комитет государственных доходов опубликовал список 100 злостных неплательщиков налогов среди физических лиц. Данные граждане в общем задолжали государству 286 019 395 тенге. Из этой суммы основной долг составил 175 354 401 тенге, 110 664 995 тенге - начисленная пеня", - сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, наибольший долг имеет житель Карагандинской области Аскар Набиев. Он задолжал государству 37 163 849 тенге налога на землю. Пеня по данной сумме составила 28 192 533 тенге. В итоге общий долг данного гражданина на сегодня составляет 65 356 383 тенге.

Есть и те, у кого пеня, начисленная за неуплату налога на землю, уже превышает основной долг. Так, житель Нур-Султана Талгатбек Ильясов имеет общий долг 19 050 875 тенге, из которых 8 685 027 тенге является основным долгом, 10 365 848 тенге - пеня", - отметили в ведомстве.

Список антилидеров по налогу на транспорт также возглавляет Карагандинская область, житель которой Фадис Мустакимов накопил долгов на 6 081 323 тенге. Из этой суммы 4 059 318 тенге являются основным долгом, оставшиеся 2 022 005 тенге - пеня.

Некоторые казахстанцы накопили долги и по налогу на имущество. К примеру, житель Жамбылской области Ерлан Токсанбаев имеет задолженность в сумме 576 191 тенге, из которых 335 811 тенге являются основным долгом. Начисленная пеня составляет 240 380 тенге.

Органы государственных доходов планируют продолжать практику публикации списков задолжников по налогам.





Вместе с тем в Комитете госдоходов напомнили, что в Казахстане до конца года действует налоговая амнистия . По ее условиям, гражданам, уплатившим основной долг до 31 декабря (включительно), начисленная пеня будет списана автоматически.

Полный список должников можно посмотреть здесь . А здесь налогоплательщики могут узнать о наличии/отсутствии задолженности по налогам.

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