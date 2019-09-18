В рамках налоговой амнистии физлица выплатили 3,5 млрд тенге долгов по налогам - КГД

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил промежуточные результаты налоговой амнистии, передает Kazakhstan Today.

Из всего числа налогоплательщиков (НП), принявших участие в налоговой амнистии, почти 30% произвели оплату в течение последней недели. Всеми территориальными подразделениями 13-14 августа 2019 года изданы приказы о создании комиссии по списанию пени. Под амнистию подпадает порядка 1,4 млн человек, которым при условии уплаты основного долга на сумму 13,9 млрд тенге, будут списаны пени на сумму 6,3 млрд тенге. Утверждены списки физических лиц (ФЛ), не состоящих на регистрационном учете в качестве ИП, у которых имеется некорректная налоговая задолженность, которая образована более 15 лет назад и подлежащая списанию. Списанию подлежит 2980 НП с суммой задолженности 100 млн тенге, из них налог 52,2 млн тенге, пеня 47,8 млн тенге. На сегодняшний день работа по данным НП завершена", - сообщили в пресс-службе КГД.

На сегодняшний день списана пеня по 177 065 ФЛ, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере 3,5 млрд тенге и списана пеня на сумму 875,2 млн тенге.

За период с 5 сентября по настоящий момент списана пеня по 62 216 ФЛ на сумму 186,9 млн тенге.

"Наибольшее количество физических лиц, проявивших активность по выполнению налоговых обязательств, проживает в Алматы (35 111), Костанайской (27 587) и Туркестанской (12 777) областях. В антилидерах СКО (3700), ЗКО (1999) и Кызылординская область (1549). Наибольшую сумму основного долга погасили жители Алматы (1 млрд 979 млн 300 тыс.), Нур-Султана (185 млн 200 тыс.), Алматинской области (161 млн 900 тыс.). Наименьшие суммы показывают Кызылординская (70,3 млн), Карагандинская (57,5 млн) области и ЗКО (53,1 млн). Самые большие суммы списанных пеней в Алматы (362,3 млн), Павлодарской (143,2 млн) и Алматинской (47,2 млн) областях. Список завершают Кызылординская (12,5 млн), ВКО (10,3 млн), Актюбинская (4,9 млн) области", - проинформировали в комитете.

В ведомстве напомнили, что налогоплательщики могут узнать о наличии/отсутствии задолженности по налогам на сайте КГД или пройдя по следующей ссылке.





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