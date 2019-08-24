В Казахстане физическим лицам списали пеню по налогам почти на 290 млн тенге

Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Почти 1 млрд тенге налогов заплатили казахстанцы в рамках налоговой амнистии для физических лиц, передает Kazakhstan Today.

913,4 млн тенге налогов заплатили 47 318 налогоплательщиков Казахстана. Согласно правилам, условием списания пени является полная уплата основного долга. Таким образом, у физических лиц списана пеня на сумму 287,8 млн тенге, рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Минфина РК Жайдар Инкербаев.

По его данным, среди физических лиц, которые воспользовались возможностями налоговой амнистии, есть граждане, пеня по налогам которых превышала основной долг. Так, у одного из физических лиц сумма основного долга составляла 251 тыс. тенге, а пеня более 310 тыс. тенге. В результате уплаты основного долга пеня была списана в полном объеме.

Также списана налоговая задолженность по 2382 налогоплательщикам на сумму 81,1 млн тенге, из них налога 41,7 млн тенге, пени 39,4 млн тенге по физическим лицам, у которых имеется некорректная налоговая задолженность по налогам от предпринимательской деятельности, образованная более 15 лет назад, отметил Инкербаев.

Как проинформировала пресс-служба КГД, правила проведения налоговой амнистии, в рамках закона, подписанного главой государства 4 июля текущего года, прошли государственную регистрацию в Министерстве юстиции РК 30 июля 2019 года. Правила официально опубликованы в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов 2 августа 2019 года и введены в действие по истечении десяти календарных дней с указанной даты, то есть 13 августа 2019 года.

В связи с этим 13-14 августа территориальными управлениями госдоходов изданы приказы о создании комиссии по списанию пени, утверждены списки физических лиц, не состоящих на регистрационном учете в качестве ИП, у которых имеется некорректная налоговая задолженность, которая образована более 15 лет назад.

По состоянию на 1 января 2019 года налоговая задолженность имелась у 1,4 млн физических лиц на общую сумму 20,9 млрд тенге, из них основной долг 14,3 млрд тенге, начисленные пени - 6,6 млрд тенге.

Наибольшие суммы или 70% (14,4 млрд тенге) налоговой задолженности приходились на налог на транспортные средства, на задолженность по земельному налогу - 12% (или 2,5 млрд тенге), на налог на имущество - 6,7% (или 1,4 млрд тенге).

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