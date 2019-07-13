Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Пеня будет списываться по всем налоговым обязательствам физических лиц, сообщил в ходе пресс-конференции на площадке правительства РК вице-министр финансов Канат Баедилов, передает Kazakhstan Today.

Законом предусмотрено, что списание будет производиться в порядке, определенном уполномоченным органом, то есть Министерством финансов.

Как проинформировал К. Баедилов, в ближайшее время, ориентировочно в третьей декаде июля, начнется работа по списанию пени.

В каждом районном управлении государственных доходов будет создана комиссия по списанию суммы пени. В функции данной комиссии входят ежедневная работа по инвентаризации лицевых счетов для отбора налогоплательщиков, которыми погашена сумма недоимки, вынесение решений о списании пени по отобранным налогоплательщикам в течение 3 рабочих дней. Кроме того, не позднее 3 рабочих дней со дня вынесения решения производится списание пени по лицевым счетам налогоплательщика.

Сумму долга физические лица могут узнать на Интернет-ресурсе Комитета государственных доходов либо на портале электронного правительства (E-gov.kz).

"Писать специальные заявления, приносить какие-либо документы в орган государственных доходов не нужно. Главное – уплатить сумму основного долга по своим обязательствам за прошлые года. Органы госдоходов будут ежедневно мониторить состояние лицевых счетов и при уплате основного долга не позднее трех рабочих дней вынесут соответствующие решения о списании", - сказал вице-министр финансов.

На сегодня для просмотра лицевого счета в веб-приложении "Кабинет налогоплательщика" ЭЦП пока нужна. Однако узнать задолженность можно и без ЭЦП, для этого на Интернет-ресурсе КГД реализован сервис, с помощью которого в онлайн-режиме можно получить сведения по ИИН.

По словам К. Баедилова, списание пени будет производиться по всем налоговым обязательствам, которые имеются у физического лица.

В основном, это налоги на собственность физических лиц – земля, имущество, транспортные средства, а также обязательства по индивидуальному подоходному налогу, связанные с получением имущественного дохода от прироста стоимости при реализации имущества.

Единственным условием является уплата до конца 2019 года недоимки, образованной по налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2019 года. То есть физическому лицу необходимо уплатить только сумму основного долга за прошлые года, а сумма пени будет списана.

Вместе с тем с начала текущего года проводится налоговая амнистия для субъектов малого и среднего бизнеса по списанию пени и штрафов при условии уплаты основного долга. По состоянию на 1 июля 2019 года почти 40 тыс. налогоплательщиков погасили основной долг на сумму 7,6 млрд тенге, по ним списаны пени на сумму 2,1 млрд тенге и штрафы на сумму 180,6 млн тенге. Налоговая амнистия будет продлена до конца текущего года, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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