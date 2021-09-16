100 новых музыкальных и художественных школ предлагают построить в Казахстане депутаты

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - 100 новых музыкальных и художественных школ предлагают построить в Казахстане до 2025 года мажилисмены, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Депутаты предлагают:

1) Правительству РК - разработать и принять комплексную программу по строительству и развитию 100 новых государственных детских музыкальных и художественных школ, школ искусств во всех регионах страны до 2025 года. Приоритетами должны стать доступность и качество обучения для детей.

2) Школы должны быть спроектированы и построены, а также укомплектованы согласно современным требованиям в части акустики, освещения, коммуникаций, планирования, инструментов, оборудования, безопасности и т.д.

3) Правительству РК - вернуть статус государственным детским музыкальным и художественным школам, школам искусств, сопоставимый со статусом общеобразовательных школ (с соответствующим финансированием обучения детей и оплаты труда педагогов).

4) Правительству РК - в рамках государственного образовательного заказа на дополнительное образование и развития подушевого финансирования разработать меры стимулирования строительства частных музыкальных и художественных школ. Обучение детей в них должно финансироваться из государственного бюджета.

5) Министерству образования и науки РК – определить потребность и обеспечить через образовательные гранты в вузах страны необходимое количество педагогов в новые государственные и частные детские музыкальные и художественные школы, школы искусств.

6) Министерству образования и науки РК – отработать вопросы сохранения имеющихся базовых дисциплин, традиций, статус выдаваемых аттестационных документов и их признание образовательными учреждениями следующей ступени, в том числе и зарубежными.

7) Министерству образования и науки РК – в кратчайшие сроки завершить внесение изменений в приказ Министра образования и науки РК от 22 мая 2020 года №219 "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Прием документов и зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования" в части механизма и сроков приема и зачисления детей организациями дополнительного образования. Изменения обсуждались и были согласованы на совещании с участием депутатов Мажилиса, директоров музыкальных и художественных школ и вице-министра образования Кариновой Ш.Т. в июне текущего года.

8) Правительству РК 0 запретить приватизацию музыкальных и других специализированных государственных школ и учреждений образования в Республике Казахстан.

В настоящее время, по словам Смаилова, в Казахстане катастрофически не хватает детских музыкальных и школ искусств. Их посещают не более 2% школьников.

Ситуация такова, что вопросы развития дополнительного специального школьного образования оказались на периферии внимания как Министерства образования и науки, так и местных исполнительных органов. Существующие школы переполнены, расположены в устаревших и неприспособленных зданиях или не имеют таковых, нуждаются в современных инструментах и оборудовании. В стране функционирует всего 159 детских музыкальных школ (из них 8 частных) и 127 школ искусств (из них 7 частных)", - сообщил Смаилов.

Между тем потребность в музыкальных и художественных школах, по мнению депутата, весьма велика.

В столице такие школы нужны на левом берегу, в Алматы есть такая потребность в Алатауском, Науырызбайском, Жетысуском районах, где музыкальных школ не просто не хватает, их вообще нет. Также нуждается в собственном здании детская музыкальная школа №3 им. Прокофьева, расположенная в густонаселенном Алмалинском районе Алматы. Аналогичная ситуация складывается в областях и районах страны. Так, по информации МОН РК, в густонаселенной Туркестанской области функционирует всего 21 государственная музыкальная школа и школа искусств, в которых занимаются всего 6 тыс. детей. А в Восточно-Казахстанской области действуют 33 аналогичные школы с охватом в 17 500 детей. При этом детей школьного возраста в Туркестанской области - 562 тыс., а в ВКО - 239 тыс. Помимо явного дефицита мест, это свидетельствует о диспропорциях в доступности и развитии дополнительного образования", -рассказал мажилисмен.

Он отметил, что частные кружки и секции полноценным решением не являются по трем причинам: в них значительно выше стоимость обучения и, в отличие от специализированных школ, зачастую отсутствует необходимая методологическая, инструментальная база и квалифицированный преподавательский состав. В большинстве областей страны частных детских музыкальных и художественных школ просто нет.

Таким образом, подчеркнул Смаилов, строительство и развитие государственных детских музыкальных и художественных школ, школ искусств имеет мультипликативный эффект для нашей страны и нации, и должно рассматриваться как стратегическая задача.

В числе ключевых задач депутат также отметил возвращение детским музыкальным и художественным школам, школам искусств утраченного ранее статуса.

В 2011 году в закон о лицензировании от 27 июля 2007 были внесены изменения - все организации дополнительного образования без учёта специфики деятельности не были включены в реестр, после чего последовал отзыв лицензий. До 2015 года педагоги дополнительного образования получали заработную плату наравне с педагогами общеобразовательных школ. После исключения из реестра все педагоги дополнительного образования были понижены на категорию В3, в которую входят вожатые, воспитатели, инструкторы по плаванию и т.д. Данный факт негативно отразился на заработных платах и моральном самочувствии педагогов преимущественно с консерваторским и художественным образованием, которое не уступало ни одному вузу и до последнего времени считалось престижным", - рассказал Смаилов.





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