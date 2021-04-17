Музыкальные школы Алматы планируют включить в перечень стратегических объектов, не подлежащих отчуждению

НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, отвечая на запрос депутатов Народной партии касательно приватизации детских государственных музыкальных школ Алматы, сообщил, что организации дополнительного образования планируют включить в перечень стратегических объектов, не подлежащих отчуждению, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Принятие решения о продаже объектов государственной собственности, включенных в перечень объектов коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в конкурентную среду, относится к компетенции местного исполнительного органа. Акиматом города Алматы предложены объекты для приватизации, в том числе государственные коммунальные казенные предприятия "Детская музыкальная школа №1", "Детская музыкальная школа №3" и "Детская музыкальная школа №11", которые вошли в Комплексный план приватизации на 2021–2025 годы. В настоящее время Министерством национальной экономики (МНЭ) прорабатывается вопрос по исключению указанных государственных предприятий из Комплексного плана с предварительным вынесением его на рассмотрение Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан. После положительного решения Государственной комиссии будут внесены изменения в Комплексный план в части исключения из перечня указанных организаций образования города Алматы и принято соответствующее постановление акимата", - говорится в ответе премьер-министра.

Он также сообщил, что "Министерством образования и науки совместно с МНЭ рассматривается вопрос по включению организаций дополнительного образования в перечень стратегических объектов, не подлежащих отчуждению".

На сегодня в рамках Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы в регионах разработаны и реализуются Дорожные карты развития сети внешкольных организаций широкого профиля, в которых предусмотрены меры по развитию музыкальных школ, дворцов, домов, центров школьников, школ искусств, дворовых клубов и др.", - проинформировал Мамин.

Наряду с этим, по его информации, принят ряд мер по увеличению охвата детей дополнительным образованием. В частности, 8 января 2021 года принят закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования", предусматривающий размещение государственного образовательного заказа на дополнительное образование.

Размещение госзаказа позволит местным исполнительным органам решить вопросы поэтапного увеличения охвата детей, обеспечения занятости по интересам, реализации спортивного, творческого, интеллектуального потенциала для их гармоничного роста, снижения правонарушений среди подростков, а также позволит создать дополнительные рабочие места и улучшить материально-техническое обеспечение. В целом данная норма будет способствовать улучшению качества предоставления дополнительных образовательных услуг и росту потенциала", - отметил премьер-министр.

Кроме того, с текущего года для детей в организациях культуры и спорта будут также размещаться государственный творческий и спортивный заказы. Планируется охватить бесплатными кружками или секциями максимальное количество школьников для развития их индивидуальных способностей.

В рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы в 2017 году приватизировано Государственное коммунальное казенное предприятие "Детская музыкальная школа №2 имени Р. Глиэра". В настоящее время в школе работают 17 педагогов и обучаются 122 учащихся (до приватизации обучалось 320 учащихся, работало 48 педагогов). Школа не имела отдельного здания, на балансе школы находилось имущество (инструменты). Сегодня школа арендует здание общей площадью 450 квадратных метров. Размер родительской оплаты до приватизации составлял 5 тыс. тенге в месяц, остальные затраты возмещались управлением образования. В настоящее время размер оплаты за обучение составляет 18 тыс. тенге в месяц. Согласно договору купли-продажи государственной собственности, в порядке приватизации акиматом города Алматы ведется мониторинг приватизированных объектов организаций на предмет сохранения направления деятельности", - говорится в ответе на запрос.

В городе Алматы на сегодняшний день функционируют 17 государственных организаций дополнительного образования, среди которых Дворец школьников, 7 районных Домов школьников, Школа искусств, 8 музыкальных школ с охватом более 23 тысяч детей.

7 марта родительская общественность направила письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с просьбой не допустить приватизации музыкальных учреждений.

В связи с тем что передача в конкурентную среду детских музыкальных школ (Детская музыкальная школа №1 (хоровая), Детская музыкальная школа №3 имени Прокофьева и Детская музыкальная школа №11) вызвала социальную напряженность среди общественности, акиматом Алматы было проведено обсуждение совместно с Министерством образования и науки и Министерством культуры и спорта РК. Как сообщает пресс-служба, акиматом города также направлено письмо на имя премьер-министра РК об исключении детских музыкальных школ из списка приватизируемых объектов

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