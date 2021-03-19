Родительское сообщество обратилось к премьер-министру с вопросом об исключении музыкальных школ из списка приватизируемых объектов

Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - Родительское сообщество обратилось к премьер-министру Республики Казахстан Аскару Мамину с вопросом о том, как он намерен ответить на письмо акимата города Алматы с просьбой об исключении детских музыкальных школ из списка приватизируемых объектов, передает Kazakhstan Today.

Родители обратились к Аскару Мамину по поводу постановления №1/149 от 25 февраля 2021 года "О некоторых вопросах коммунальной собственности города Алматы". Со слов родителей, в перечень организаций, подлежащих приватизации в 2021 году, вошли: ГККП "Детская музыкальная школа №1 (хоровая), ГККП "Детская музыкальная школа № 3 и ГККП "Детская музыкальная школа № 11 города Алматы.

После выхода данного постановления, мы, родители учащихся вышеупомянутых музыкальных школ, обратились 7 марта с письмами в адрес президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и в адрес акимата города Алматы с просьбой не допустить приватизации музыкальных школ. Акиматом города Алматы было проведено обсуждение совместно с Министерством образования и науки Республики Казахстан и с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан. 10 марта акимат города Алматы направил письмо на ваше имя об исключении детских музыкальных школ из списка приватизируемых объектов", - говорится в письме.

Родители хотят знать мнение главы правительства по вышеизложенному вопросу.

Каков будет ваш ответ на письмо от акимата города Алматы об исключении детских музыкальных школ из списка приватизируемых объектов? Мы понимаем, что означает приватизация - это фактическая передача школ в частные руки, бесконтрольное повышение оплаты за обучение, изменение преподавательского состава и смена места расположения школ", - обращаются родители к премьер-министру.

Они рассказали, что детская музыкальная школа №1 (хоровая) существует уже на протяжении почти 40 лет, с 1983 года. Детская музыкальная школа №3 имени С. Прокофьева была основана в 1964 году. Детская музыкальная школа №11 существует с 1973 года. Не одно поколение обучалось в этих школах.

По их словам, "здесь работают прекрасные профессионалы своего дела - учителя "старой школы", которые заинтересованы в том, чтобы раскрывать в наших детях таланты, чтобы привить детям любовь к музыке и творчеству".

В наших школах до пандемии систематически организовывались концерты, различные конкурсы. Школы является так называемыми послами искусства Казахстана. Многие ученики школ являются призёрами различных республиканских конкурсов, участвуют в международных концертах, фестивалях", - поделились родители.

Отмечается, что на сегодняшний день в данных школах в целом учится порядка 890 детей. Оплата за обучение в школах составляет от 5000 тенге до 8000 тенге в месяц, что является более-менее приемлемым для каждого родителя, ведь в школах обучаются также дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети военных пенсионеров и т.д. Родители полагают, что после передачи школ в частные руки, оплата за обучение будет вероятнее всего повышена в разы, что будет не всем родителям "по карману".

Некоторые дети учатся в музыкальных школах несколько лет, а кто-то первый год, но все дети привыкли к перечню предметов, к формату обучения, который применяют учителя школ, к самим учителям! После последствий приватизации все будет подлежать изменению и возможно не в лучшую сторону", - уверены представители родительского сообщества.

Они убеждены, что многие дети будут вынуждены прекратить обучение, перестать заниматься любимым творчеством.

Родители учеников просят "не лишать детей музыкального будущего" и пересмотреть постановление №1/149 от 25 февраля 2021года, а именно: исключить ГККП "Детская музыкальная школа №1 (хоровая)", ГККП "Детская музыкальная школа №3 имени С. Прокофьева", ГККП "Детская музыкальная школа №11 из списка организаций, подлежащих приватизации.

Пожалуйста, поддержите нас, пусть любимые музыкальные школы останутся неизменными и доступными для всех учеников, какими они были на протяжении нескольких десятилетий. Ведь это старейшие и знаменитые на весь Казахстан школы, которые выпустили плеяду талантливых педагогов, известных музыкантов, певцов, пианистов и дирижёров! Школы, известные своим великолепным творчеством далеко за рубежом. Надеемся на вашу помощь в решении данного важного вопроса и будем ждать вашего ответа на письмо от Акимата города Алматы об исключении детских музыкальных школ из списка приватизируемых объектов", - заключили родители.

В связи с тем что передача в конкурентную среду детских музыкальных школ (Детская музыкальная школа №1 (хоровая), Детская музыкальная школа №3 имени Прокофьева и Детская музыкальная школа №11) вызвала социальную напряженность среди общественности, акиматом Алматы было проведено обсуждение совместно с Министерством образования и науки и Министерством культуры и спорта РК. Как сообщает пресс-служба, акиматом города также направлено письмо на имя премьер-министра РК об исключении детских музыкальных школ из списка приватизируемых объектов.

В настоящее время в городе функционирует 17 государственных организаций дополнительного образования, среди которых Дворец школьников, 7 районных Домов школьников, Школа искусств, 8 музыкальных школ с охватом более 23 тысяч детей.

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