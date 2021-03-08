Родительская общественность обратилась к президенту РК с просьбой не допустить приватизации музыкальных школ в Алматы

Алматы. 7 марта. Kazakhstan Today - В канун 8 Марта, являющегося праздником женщин и их семей, стало известно, что три музыкальные школы в Алматы вошли в перечень организаций, подлежащих приватизации. Родительская общественность направила письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с просьбой не допустить приватизации музыкальных учреждений, передает Kazakhstan Today.

Мы понимаем, что означает приватизация, - это фактическая передача школы в частные руки, бесконтрольное повышение оплаты за обучение, изменение преподавательского состава и смена места расположения школы. ГККП "Детская музыкальная школа №1 (хоровая)" существует уже на протяжении 40 лет, не одно поколение обучалось в этой школе! Здесь работают прекрасные профессионалы своего дела - учителя "старой школы", которые заинтересованы в том, чтобы раскрывать в наших детях таланты, чтобы привить детям любовь к музыке и творчеству", - говорится в письме родителей учеников детской музыкальной школы №1.

Родители уверены, что после передачи в конкурентную среду школы перестанут существовать, а дети потеряют возможность учиться в музыкальной школе.

Оплата за обучение в школе составляет 5000 тенге в месяц, что является более-менее приемлемым для каждого родителя, ведь в школе обучаются также дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети военных пенсионеров и т.д. А после передачи школы в частные руки, оплата за обучение будет вероятнее всего повышена в разы, что будет не всем родителям "по карману"… Многие дети будут вынуждены прекратить обучение", - считают они.

Мы, родители учеников ГККП "Детская музыкальная школа №1 (хоровая)" просим Вас не лишать наших детей музыкального будущего и пересмотреть постановление №1/149 от 25 февраля 2021 года, а именно: исключить ГККП "Детская музыкальная школа №1 (хоровая)" из списка организаций, подлежащих приватизации", - отметили родители.

Родители учащихся в детских музыкальных школах №11 и №3 имени Прокофьева в своем обращении президенту выражают озабоченность тем, что дети вместо посещения музыкальных школ попадут под влияние улицы.

Если нашу школу передадут в частные руки, то оплата школы за музыкальное образование будет составлять минимум 40 000-50 000 тенге за один предмет. Мы родители не в состоянии оплатить такую сумму в месяц, так как у нас из одной семьи учатся по двое, по трое детей! Дети не будут заняты и будут бродить по дворам, то есть вырастет преступность, беспризорность", - сообщили родители учеников музыкальной школы №11.

В связи с этим, родительская общественность просит главу государства помочь сохранить музыкальные учреждения и не допустить их приватизации.

Этого делать категорически нельзя, так как был печальный опыт с ДМШ №2 имени Глиэра. После приватизации школа прекратила существовать. Владелец поднял резко цену за обучение, и контингент сократился до минимума. Школа не выжила", - добавили родители учеников музыкальной школы №3.

Мамы детей надеются, что накануне 8 Марта их просьба будет услышана.

Стоит отметить, что в указанных музыкальных школах сегодня обучаются сотни детей. За годы работы музыкальные учреждения выпустили тысячи талантливых музыкантов, среди которых профессионалы мирового уровня. Ученики представляли Казахстан на международных конкурсах, фестивалях и завоевывали престижные награды

При этом необходимо подчеркнуть, что школы на сегодняшний день расположены в государственных зданиях, а, согласно постановлению акимата Алматы, на торги выставляются наименования школ, их имущество и коллективы, которые в них работают и обучаются. Таким образом, предполагаемые покупатели детских музыкальных школ должны будут взять на себя содержание педагогических коллективов и аренду помещений.

Кроме того, как отмечается в постановлении , в случае нереализации по результатам трех проведенных торгов юридические лица будут ликвидированы.

В своем официальном письме на имя акима Алматы Бакытжана Сагинтаева министр подчеркнула, что 2 ноября 2020 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры" , предусматривающий запрет по приватизации объектов культуры. Кроме того, глава V Послания президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Доступное и качественное образование" гласит: "Нам необходимо решать вопрос всестороннего дошкольного развития детей".

Также президент поручил открыть детские кружки, в связи с чем министр пообещала принять все меры, чтобы музыкальные школы не продали.

На данный момент со стороны Министерства культуры и спорта РК принимаются все необходимые меры для недопущения приватизации образовательных учреждений в сфере культуры и искусства в Алматы", - отметили в Министерстве культуры.

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